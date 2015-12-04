Премьер-министр Индии стал героем мемов
Нью-Дели, 4 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендру Моди благодаря отредактированной фотографии стал героем мемов. Как сообщает газета Metro, на фото, которое было опубликовано в официальном Twitter правительства Индии, сидящий в самолете политик осматривает последствия наводнения в штате Тамилнад.
twitter.com/narendramodi
Нарендру Моди
Бюро информации для прессы (PIB) заменило оригинальное изображение в иллюминаторе, что вызвало «бурную реакцию» со стороны интернет-сообщества.
В частности, некоторые пользователи начали добавлять в иллюминатор изображения известных мировых политиков, а также другие изображения.
Отметим, что вскоре фото из Twitter индийского правительства было удалено.