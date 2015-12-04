Калининград, 4 декабря, 2015, 13:56 — ИА Регнум. Калининградские спортсмены из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью выиграли две бронзовые медали открытого Кубка Литвы. Как сообщили сегодня, 4 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве по спорту, соревнования в соседнем государстве были посвящены памяти основателя школы современного пятиборья Литвы Виктора Жельвиса.

kld-sport.ru Калининградские пятиборцы из школы олимпийского резерва

На кубок собралось около сотни представителей как местной сборной, так и команды России, Белоруссии, Латвии и Польши.

«Подопечным Олеси Викуловой, Виктора Грошева и Светланы Сиденко удалось отличиться в троеборье, то есть плавании и комбайне (беге со стрельбой на огневых рубежах из пневматического пистолета. — ИА REGNUM )», — уточнили в агентстве.

Среди девушек возрастной категории «кадеты B» калининградка Полина Пронина лишь два очка не добрала до второго результата белоруски Ангелины Доброловской, но отставание победившей Марии Турлы из Минска составило уже 107 очков.

Спортсменов этой же возрастной категории на старт вышло 25 — калининградец Михаил Дмитрюк набрал 849 баллов, что на пять очков меньше второго результата и на 47 первого. Отметим, что здесь также золото и серебро осталось за белорусами.

Следующие ответственные старты, но уже всероссийского масштаба, ждут калининградцев в конце января.