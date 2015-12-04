Ярославль, 4 декабря, 2015, 13:52 — ИА Регнум. «Главный лейтмотив послания президента — озабоченность несоответствием состояния экономики страны задачам, стоящим перед государством, существующим вызовам», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM своим впечатлением от послания президента России Федеральному Собранию сенатор Анатолий Лисицын.

Фото со страницы в фейсбуке www.facebook.com/anatoliy.lisiciyn Сенатор Анатолий Лисицын

«Послание президента можно воспринимать если не прямой критикой правительства, то как минимум конкретным указанием к действию кабинета министров и Дмитрию Медведеву лично. Неправильно считать, что сказанное президентом мало касается регионов и Ярославской области в частности. Что есть Российская Федерация? Совокупность её субъектов. Не будет экономически стабильных регионов — не будет сильной страна. Основная проблема почти всех регионов — дефицит бюджетов и их закредитованность. Самостоятельно регионы не в состоянии вылезти из бюджетной ямы. Правительство России сейчас проводит политику замещения коммерческих кредитов государственными под минимальную процентную ставку — 0,1%, но этого недостаточно, инструмента для экономического развития у регионов почти нет. Создание таких инструментов — это и есть основная задача и правительства России, и региональной власти», — подчеркнул Анатолий Лисицын.