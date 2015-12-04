Москва, 4 декабря, 2015, 13:53 — ИА Регнум. Российская система качества способствует повышению общего уровня качества товаров на внутреннем рынке и развитию импортозамещения, так как одно из требований получения Знака качества — это локализация производства в России. Задача заключается в том, чтобы эффективно использовать ресурсы и возможности страны. Российский Знак качества будет способствовать росту продаж лучших товаров на потребительском рынке. Сочетание угрозы финансовых потерь при производстве некачественной и дополнительной выгоды от производства качественной продукции — и есть экономический рычаг, который позволит изменить к лучшему ситуацию с качеством товаров, представленных на прилавках магазинов. Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.

rusprodsoyu Руководитель Роскачества Максим Протасов

«Как показывает мировой опыт, появление государственного Знака качества на упаковке товара увеличивает продажи такого товара как минимум на 20%. Поэтому мы уверены в том, что производители продолжат модернизацию своих производств, увеличат выпуск качественной продукции и уровень локализации производства на территории Российской Федерации, чтобы получить Знак качества, а вместе с ним — лояльность и доверие потребителей», — подчеркнул Протасов.

Как сообщало ИА REGNUM, оглашая 3 декабря послание Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2020 году Россия должна полностью обеспечить рынок отечественной продукцией. «Сегодня приоритетная задача — повышение качества российских товаров. Это непременное условие роста их конкурентоспособности, а значит, успешного продвижения на внутреннем и внешнем рынках», — отметил Путин.