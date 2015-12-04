Москва, 4 декабря, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Кремлю неизвестно о планах ограничения туристических поездок из России на таиландские курорты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 4 декабря.

topicstock.pantip.com Аэропорт Бангкока

«Мне неизвестно о таких планах. Не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

Песков переадресовал вопрос журналистов в другие ведомства. Например, он предложил обратиться в Национальный антитеррористический комитет (НАК) за информацией насчёт возможных ограничений. «Это нужно узнавать или в НАК, или в ФСБ», — сказал он.