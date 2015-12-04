Американский актер, лауреат премии «Оскар» Морган Фримен обвинил Россию в войне с США и заявил о необходимости Вашингтону стать лидером «свободного мира». Видео обращение голливудского актера снято так называемым «Комитетом по расследованию против России» (CIR).

Иван Шилов ИА REGNUM Морган Фримен в силах

По словам Фримена, Россия ведет войну с США и другими «демократическими государствами» с помощью кибероружия и средств массовой информации. На это нужно обратить внимание, пока не стало «слишком поздно».

«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», — заявил Фримен.

В ролике актер предлагает зрителям представить «сценарий фильма» о том, как «бывший шпион из КГБ» решил отомстить за развал своей родины и, пользуясь «неразберихой» в России, становится президентом. Речь идет о президенте РФ Владимире Путине. Таким образом, считает Фримен, США для такого «агента» — «заклятый враг».

«И это не сценарий для фильма», — утверждает актер.

В конце ролика Фримен обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием рассказать гражданам США о «кибератаках» на президентских выборах. Он также предложил ему пойти в Конгресс США с запросом на проведение расследования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против России

На официальном сайте проекта «Комитет по расследованию против России» говорится о том, что основным мотивом действий Владимира Путина является «месть за проигрыш в холодной войне». В частности, цитируется статья «Месть Путина» Майкла Кроули, опубликованная 16 декабря 2016 года в журнале Politico. Автор пишет, и его слова выделены отдельной цитатой, что «Путин не может отменить поражение России в холодной войне. Но он может отомстить за это».

Мысль Кроули не нова: об этом же говорится в докладе аналитического центра Chatham House «Русский вызов», написанном в 2015 году. Речь в нем идет о том, что все действия современной российской власти определяются поражением России в холодной войне и последствиями этого поражения.

Запад, со своей стороны, воспринимает войну на Украине и воссоединение Крыма с Россией как попытки Путина разрушить сформировавшуюся после холодной войны систему международных отношений. Иными словами, с 2003 года России начала отказываться признавать капитуляцию — а Запад не воспринимает итоги холодной войны иначе, как капитуляцию России, и принялась строить свою политику, исходя из собственных интересов.

Но Запад не устраивает Россия, которая хочет избавиться от унизительной капитуляции. Россия не может, с точки зрения стран Запада, говорить о своих национальных интересах. Другое дело, что пока у России есть ядерное оружие, ей не бросают в лицо тезис о капитуляции, а продолжают «психотерапию» про «отказ от коммунизма», а не позорный проигрыш.

«Пока Москва придерживается своего нынешнего политического курса, она не может быть партнером или союзником, и что существующие различия перечеркивают любые общие интересы России и Запада», — пишут эксперты Chatham House в 2015 году о текущей ситуации.

Это же вызывает у Запада здоровую злость и желание окончательно раздавить бывшего геополитического конкурента. При этом в докладе говорится, что Россия и Запад договориться не могут — слишком разные курсы, а какой-либо компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным невозможен. И в этом плане Путин хуже Гитлера.

В первую очередь необходимо сохранять миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны, а он не предусматривает строительства «новой крепости под названием Россия» — то есть того, что хочет Путин. Проигравшие в холодной войне продолжают проявлять возмутительную несломленность, которая прямо угрожает Западу. И даже пытаются следовать своим целям и интересам, например на Украине.

В ход идут все возможные средства, чтобы вести войну против такой России в заданных рамках. Подконтрольные Демократической партии США СМИ объявили информационную войну, в которой Путина называли и «убийцей», и преступником, и разве что не Гитлером. По крайней мере не прямо.

В данном случае появление очередной «говорящей головы» в виде известного голливудского актера не удивляет. Оно лишь подтверждает, насколько сильны стремления части американской элиты вновь утвердить порядок капитуляции или, иными словами, покончить с Россией.

Запад теперь разговаривает только так: вы капитулировали, сдайтесь окончательно, договариваться с вами мы не будем, слишком разные ценности. Вопрос лишь в том, что собирается отвечать на это Россия?