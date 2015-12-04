Вена, 4 декабря, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Приемлемая цена на нефть для Венесуэлы составляет $80 за баррель. Передаёт РСН со ссылкой на собеседника делегации министра нефтяной и горнорудной промышленности страны Эулохио дель Пино. Заявление сделано по итога минувшего заседания ОПЕК.

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Ранее сам министр озвучивал более высокую цену — $88 за баррель.

Заседание стран-членов ОПЕК прошло сегодня, 4 декабря в Вене.

Напомним, что экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая даёт 80% экспортных доходов, более 50% доходной части государственного бюджета и около 30% ВВП.