Томск, 4 декабря, 2015, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня в пресс-службе инновационных организаций Томской области сообщили, что студенты Томского политехнического университета создали антропоморфный манипулятор: руку-робот.

pixabay.com Робот

Руководитель проекта Егор Шеломенцев разъяснил, что контролер подсчитывает с сенсоров, которые присоединены к перчатке, отправляет их в систему управления моделью руки, а другой контролер отвечает за работу самой рукой.

«Вся информация передается через беспроводную сеть», — сказал Шеломенцев.

Что представляет из себя этот аппарат? Антропоморфный манипулятор из двух частей: рука, изготовленная на 3D-принтере и перчатка, к которой присоединены сенсоры. Действует этот механизм таким образом: человека надевает перчатку, а манипулятор повторяет движение. Аппарат может быть применен в промышленности, медицине и космосе, пишет «Томский обзор».

Над проектом работали Александр Беляев и Кирилл Орлов, студенты по специальности «механика и робототехника». Аппарат создавали в связи с инициативой «Роскосмоса» об использовании на МКС антропоморфного робота, которого хотят установить на внешней стороне борта, чтобы в случае необходимости, космонавту не приходилось в открытом космосе выходить из корабля для починки борта.

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