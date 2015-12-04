Каменск-Уральский, Свердловская область, 4 декабря, 2015, 13:58 — ИА Регнум. 3 декабря президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, и говоря о здравоохранении, подчеркнул необходимость обеспечения населения бесперебойной высокотехнологической медицинской помощью.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Каменске-Уральском, в третьем по численности населения муниципалитете Свердловской области, высокотехнологичную помощь оказывает перинатальный центр детской городской больницы, кардио-сосудистый центр (третья больница) и к высоким медицинским технологиям относится работа станции переливания крови.

В перинатальном центре выхаживаются новорожденные весом от 500 грамм. В прошлом году здесь сохранили жизнь 96 таким малышам, с начала этого года — 112.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM зам директора ДГБ Татьяна Добрыгина, центр укомплектован высококлассными кадрами, а вот в оборудовании все-таки наблюдается нехватка. Каменский перинатальный работает на весь Южный округ области, однако нет в нем ни компьютерного томографа, ни магнитно-резонансного.

Что касается высокотехнологичного забора крови, то главный врач станции переливания крови Анатолий Селуков сообщил: «Оборудование у нас исключительно импортное, в наших технологиях про импортозамещение даже речи не идет. Расходные материалы, безусловно, только зарубежные. Прыжки стоимости валют привели к дефициту расходников. Благодаря министерству здравоохранения области вопрос решается. Каменск-Уральский пока с кровью. Безусловно, вопрос возможности импортозамещения в части расходных материалов необходим. А послание главы государства во мне оставило сложные чувства. Красиво, правильно, много о внешней политике, мало о внутренней сказано. Раньше Владимир Владимирович очень много внимания уделял социальному блоку российской жизни. Россия не испытывает дефицита в умных и высококлассных врачах, есть дефицит финансирования высоких медицинских технологий».

В кардио-неврологическом центре, к сожалению, главный доктор уехал в министерство, а его заместитель был на операции. Однако в курсе ситуации с высокотехнологичной медпомощью (ВМП) в Каменске-Уральском заместитель председателя городской думы и он же — главный врач онкологического центра Михаил Голованов.

«С кадрами по оказанию высокотехнологичной помощи в Каменске-Уральском полный комплект, зато в первичном звене невероятный дефицит, — сетует Михаил Юрьевич. — Местами есть потребность в оборудовании. Но для оказания ВМП оборудование, увы, исключительно импортное. И не столько дорого купить КТ, МРТ или ангиограф, сколько неимоверных денег стоит их сервисное обслуживание. Здесь государство абсолютно не регулирует стоимость услуг: закупается КТ у одной фирмы и только эта фирма его обслуживает, устанавливая свои цены, являясь монополистом по сути. Это серьезная государственная проблема дороговизны ВМП. А уж потом, конечно, расходные материалы, которые тоже только импортные и от одной фирмы.

Доступность ВМП — это не значит поставить в каждом селе по перинатальному, онкологическому или кардио-неврологическому центру. Это — обеспечение маршрутизации пациента к данной помощи. В ВМП нуждается на самом деле 5−10% населения — в каждом регионе по-разному. Маршрутизация — это этапность. И вот вырывается самый верхний кусок, когда надо приводить в порядок систему в целом. Заботимся о ВМП, тогда как очередь к невропатологу в нашем городе — месяц. Почему-то на государственном уровне замолчали о комплектации нижнего звена оказания медицинской помощи.

Наш онкоцентр постоянно отправляет пациентов в областное головное учреждение, где оказывается ВМП. Тогда как надо ловить симптомы на ранних стадиях».