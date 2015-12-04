Москва, 4 декабря, 2015, 13:05 — ИА Регнум. В рамках расследования ряда уголовных дел, возбужденных по фактам гибели граждан в результате отравления суррогатной алкогольной продукцией, задержан 28-летний уроженец Республики Азербайджан, сообщает МВД РФ.

pulsportal.ru Рука. Стакан

В ходе спецоперации на территории промышленной зоны в Северном административном округе г. Москвы сотрудниками полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота 160 тысяч единиц контрафактных спиртосодержащих напитков. Часть из них направлена на экспертизу по установлению вреда для жизни и здоровья потребителя.

По данным СКР, 28-летний Аяз Самедов — владелец склада, находящегося на цокольном этаже торгового комплекса «Фуд Сити» в Московской области, в котором ранее пострадавшие приобрели суррогатный алкоголь. В ходе обыска также изъяты крышки от бутылок, бухгалтерская документация, спиртоизмерительные приборы.

Для проведения дальнейших следственных действий подозреваемый доставлен в город Курск. Следователи в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к хранению и сбыту контрафактной алкогольной продукции, продолжаются.