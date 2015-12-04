Копенгаген, 4 декабря, 2015, 13:04 — ИА Регнум. Вес мужчины при зачатии непосредственно влияет на здоровье ребенка. Генетики из Дании провели исследования и пришли к выводу, что риск возникновения у детей можно снизить, если будущей отец, страдающий этим заболеванием, будет сбрасывать вес перед зачатием. Результаты научной работы ученые опубликовали в журнале Cell Metabolism.

www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell-metabolism

В ходе исследования генетики из Дании решили проверить информацию, которую получили после изучения генетического материала жителей одной из деревушек в Швеции, пострадавшей некогда от сильного голода. Как выяснили специалисты, данные о таком периоде в жизни организма осталась в эпигенетической памяти, то есть в белковой структуре, в которую упакованы нити ДНК. Таким образом, ученые пришли к выводу, что потомки тех, кому когда-то пришлось голодать, стали больше подвержены риску заболеваниями сосудов, диабета и ожирения.

После полученных данные, генетики провели эксперимент. Первая его часть заключалась в следующем: взяли сперму у десяти худых десяти полных мужчин. Были обнаружены различия: на метильных метках на поверхности генов и среди коротких молекул РНК. Далее добровольцы по просьбе ученых сделали бесплатную операцию — шунтирования желудка, чтобы сбросить вес. После того, как прошло немного времени генетики снова взяли у мужчин сперму, ее анализ показал, что структура клеток мужчин, которые имели лишний вес, приблизилась к структуре более стройных испытуемых.

В результате всех проведенных изучений датские генетики выяснили, что вместе с особыми метками на поверхности ДНК в сперматозоиде — данные о состоянии организма отца в настоящее время, эта информация в будущем может повлиять на склонность ребенка к набору лишнего веса.

Один из автором исследования Ромэна Барре из университета Копенгагена заявил:

«Наше исследование может заставить мужчин поменять свое поведение, в особенности перед зачатием ребенка».

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