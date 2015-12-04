Вологда, 4 декабря, 2015, 12:46 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Харовский район губернатор Олег Кувшинников посетил местное деревообрабатывающее предприятие «Харовский лес». Напомним, в январе 2012 года Минпромторг включил инвестпроект предприятия в перечень приоритетных в области освоения лесов. Со стороны правительства области компании на льготных условиях предоставили лесосечный фонд.

aqua-rmnt.com Угольные брикеты, сделанные из пресованных опилок

В результате здесь появилось современное деревообрабатывающее производство. А в 2014 году на предприятии была запущена первая линия по производству топливных брикетов. Сырьем служат сухие отходы лесопиления и деревообработки, которые на выходе превращаются в прессованные брикеты — современный и экологически чистый вид топлива, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Сегодня в эксплуатацию запустили вторую линию, которая перерабатывает сырые опилки. Теперь на предприятии будет производиться 1700 тонн готовой продукции в год. При этом большая часть биотоплива поставляется потребителям в другие регионы страны.

«С запуском второй линии брикетирования технологическая цепочка предприятия от заготовки древесины до утилизации отходов полностью замкнулась. Это яркий пример современного безотходного производства. Наша задача — выпускать конкурентоспособную востребованную продукцию, поэтому поддержка экспортоориентированных отраслей для нас безусловный приоритет. Кроме того, в перспективе нам необходимо планомерно переводить муниципальные котельные с традиционного каменного угля на современные местные виды топлива», — сообщил ИА REGNUM Олег Кувшинников.

По словам губернатора, это позволит остановить рост тарифов на услуги ЖКХ и даст импульс для развития местных производств. Олег Кувшинников заверил, что уже сегодня даст поручение о разработке соответствующих программ профильным департаментам регионального правительства.