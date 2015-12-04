Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Предположение, что видимая с Земли часть космоса является двухмерной голограммой, опровергнуто учёными из Калифорнийского технологического института (Пасадина, Калифорния, США). Такие выводы помогли сделать данные, полученные при использовании детектора — «голографа».

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Выводы учёных опубликованы на сайте Корнелльского университета (Нью-Йорк, США). В статье научные выводы изложил профессор Крэйг Хоган, директор Центра астрофизики частиц в Fermilab.

По словам Хогана, детектор помог установить, что никакой голографии в околоземном пространстве не присутствует.

«Нам не удалось найти корреляций, которые бы указывали на новую физику и голографический шум. Но для меня наше самое большое достижение заключается в том, что теперь у нас есть методика для наблюдений за тканью пространства-времени на таком уровне», — сообщил он.

Напомним, что Калифорнийский технологический институт, в котором работает Хоган, является частным исследовательским университетом и одним из ведущих университетов в США. Специализируется на точных науках и инженерии. Университету принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов NASA.