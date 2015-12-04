Ульяновск, 4 декабря, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В Ульяновске прошел митинг памяти в День Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ульяновской области Ольга Никитенко, глава регионального центра Сергей Панчин, Благочинный города Ульяновска Николай Косых, главный имам-ахунд, председатель Регионального Духовного управления мусульман Ильдар хаджи Сафиуллин, председатель областного совета ветеранов Серей Ермаков, депутаты парламента и гордумы, представители общественных организаций, жители города.

ulmeria.ru Митинг памяти в День неизвестного солдата в Ульяновске

«День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. В Ульяновской области ведется целенаправленная и системная работа, направленная на патриотическое воспитание: проводятся различные тематические акции, «уроки мужества», — отметил председатель Совета Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Лазарев.

День Неизвестного Солдата в России стали отмечать с 2014 года. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении памятного дня. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе реализуется план мероприятий, направленный на патриотическое воспитание населения. Он разработан в рамках исполнения регионального закона «О патриотическом воспитании».

«Центр патриотического воспитания работает с клубами, которые занимаются поисковой деятельностью. Совместно с «Набат» и «Святой Гавриил» мы нашли порядка 186 ульяновцев, которые погибли на фронтах войны, числились без вести пропавшими», — подчеркнул заместитель руководителя Центра патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к службе в армии Юрий Почтарев.

Торжественные мероприятия и воинские ритуалы возложения венков и цветов к памятникам и могилам павших воинов состоялись и в других муниципальных образованиях Ульяновской области.