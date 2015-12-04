Москва, 4 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международным делам («Единая Россия») в своем микроблоге в Twitter высказал свою точку зрения по поводу того, что мешает президенту США Бараку Обаме бороться с угрожающим всему миру террором.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама Барак Хуссейн

«Обама не хочет понимать: в борьбе с террором, как в борьбе за лучший климат, не добиться успеха, действуя разными коалициями. Амбиции мешают», — заявил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, в конце ноября этого года после серии терактов в Париже президент Франции Франсуа Олланд отправился в США, чтобы искать поддержку в борьбе против «Исламского государства». Лидеры США и Франции выступили на совместной пресс-конференции.

Так, Обама отметил:

«Мы согласны, что Россия могла бы сыграть более конструктивную роль, если бы сменила нацеленность своих ударов на разгром ИГИЛ».

Однако сам американский лидер ясно дал понять Олланду, что более активного участия США в борьбе с ИГИЛ ожидать не стоит. Кроме того, многие эксперты назвали поездку Олланда, мягко говоря, неудачной, при этом обращая внимание на то, что немалую роль в этом провале сыграла Турция, которая сбила российский Су-24, находившейся на спецоперации в Сирии.