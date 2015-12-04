Симферополь, 4 декабря, 2015, 12:19 — ИА Регнум. В Крым запрещён ввоз турецких овощей, фруктов, цветов, мяса кур и индеек и ещё ряда товаров, заявил в эфире телеканала «Первый крымский» министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник.

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«Попали 42 позиции. Это фрукты, овощи, тушки и субпродукты кур, индеек, цветы и другие продукты», — сказал Скрынник.

Он пояснил, что запрет на ввоз товаров введён согласно постановлению правительства Российской Федерации о санкциях в отношении определенного перечня товаров. В постановлении говорится, что с 1 января 2016 года вводится запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика.

Санкции введены после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 над Сирией, турецкие власти тогда заявили, что самолёт вторгся в воздушное пространство Турции.

«Если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о содеянном», — заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию 3 декабря.

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