Йошкар-Ола, 4 декабря, 2015, 12:17 — ИА Регнум. Бывшего главу администрации Йошкар-Олы Павла Плотникова задержали, водворив в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Марий Эл.

tverigrad.ru Следственный изолятор

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников получил от предпринимателя взятку в виде квартиры, стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Плотников руководил городом с октября 2014 года. В отношении мэра возбуждалось несколько уголовных дел, которые были закрыты в декабре 2014 года. В феврале текущего года вновь были возбуждены. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которые заключались в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе. Кроме того, весной активно обсуждалась тема загадочного исчезновения Плотникова.

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11 ноября 2015 года в администрацию Йошкар-Олы прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета, которые проводили гласные оперативно-следственные действия. В администрации Йошкар-Олы посчитали проведение обысков способом давления на градоначальника. «Эти мероприятия выглядят как показуха или «маски-шоу», о готовящихся обысках меня в известность не поставили», — отреагировал Плотников, добавив, что намерен добиться принесения публичных извинений за незаконно возбужденные уголовные дела.

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16 ноября Плотников выступил на внеочередной сессии Горсобрания депутатов Йошкар-Олы и попросил о поддержке. После его выступления депутаты направили открытое обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку МВД Марий Эл в связи с обысками, прошедшими 11 ноября в городской администрации. Указанную инициативу единогласно подержали все партии, представленные в Горсобрании — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Однако в дальнейшем председатель Собрания депутатов Александр Принцев заявил, что решению депутатов не предшествовало обсуждение проблемы. Информированность депутатов Горсобрания являлась недостаточной, поэтому решение принималось «на эмоциях».

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20 ноября региональный политсовет «Единой России» в Марий Эл принял решение об исключении главы администрации Йошкар-Олы Павла Плотникова из рядов партии по инициативе единороссов Горсобрания Йошкар-Олы.

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25 ноября Депутаты городского собрания Йошкар-Олы на XVIII сессии уволили мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основанием для решения депутатов послужило представление прокурора республики «Об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе».

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По данным прокуратуры Марий Эл, в ходе проверки установлено, что Плотников, находясь на муниципальной службе, занимался предпринимательской деятельностью и участвовал в управлении коммерческими организациями. Одной из них он оказывал преференции и привилегии по заключению договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов, способствовал в получении необходимых для выдачи разрешения на строительство документов. Содействовал освобождению организаций от погашения задолженности по арендной плате за землю. Учредителем одной из организаций является родственница Плотникова — прокуратура отмечает, что он не принял меры к урегулированию конфликта интересов. Кроме того, Плотников незаконно владел и пользовался квартирой, находящейся в собственности юридического лица, приобрел и в личных целях использовал дорогостоящий автомобиль стоимостью более 5 млн рублей, оформив его на иное лицо.

На этой неделе стремительно развивающиеся события вокруг личности бывшего главы администрации Йошкар-Олы в интервью местному телеканалу прокомментировал глава Марий Эл Леонид Маркелов. Он признался, что его «подставили» с Павлом Плотниковым, подробно остановился на деятельности «этого паренька», который «ухитрился так развить свою бурную деятельность, что приходится краснеть». Маркелов отметил, что узнал о коммерческой деятельности Плотникова только месяц назад, добавив, что экс-мэр занимается бизнесом с 2012 года. Учредителем компании, по словам главы республики, является теща Плотникова. Кроме того, Маркелов процитировал информацию из ведомости, согласно которой фирма, через которую Плотников осуществлял коммерческую деятельность, заплатила за строительство дома в центре Йошкар-Олы 1,5 млн рублей, в то время как другая компания на окраине города получила землю, объем средств на приобретение которой составил в 10 раз больше.

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