Москва, 4 декабря, 2015, 17:26 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала статьи соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, статьи соглашения были подписаны 29 июня 2015 года в Пекине на основании решения президента РФ об участии страны в АБИИ.

catholicus.org Путь денег

Учредительными документами АБИИ предусмотрено, что его региональные акционеры (всего 37 стран, включая Россию) будут владеть 75% капитала Банка, а нерегиональные государства (в настоящее время всего 20, включая Бразилию, Германию, Францию, Великобританию) будут обладать долей в капитале АБИИ в размере 25%. Китай, РФ и Индия выступят крупнейшими акционерами АБИИ, располагая, соответственно, первой, третьей и второй долями в его капитале (29,78%, 6,54%, 8,37%).

Разрешенный к выпуску капитал АБИИ — 100 млрд долларов — делится на оплачиваемый акционерами капитал — 20 млрд долларов и капитал, оплачиваемый по требованию — 80 млрд долларов.

Голосующая доля РФ в АБИИ будет на 0,61% меньше ее доли в уставном капитале Банка (6,54%) и составит 5,93% — это обусловлено особенностями формирования пакета голосов участников АБИИ, в рамках которого учитываются так называемые «базовые голоса». Доля РФ среди региональных членов превысила 8%, что с учетом достигнутых договоренностей об установлении 6%-ного минимального порога голосов, необходимых для формирования дирекции, гарантирует РФ, наряду с Китаем и Индией, собственную страновую дирекцию в рамках банка. Официальным языком банка является английский, штаб-квартира банка будет располагаться в Пекине.

В Банке будет действовать трехуровневая система корпоративного управления: совет управляющих, совет директоров (9 членов от региональных акционеров и 3 члена от нерегиональных), президент и вице-президенты. Совет управляющих принимает решения по ключевым вопросам деятельности АБИИ. Совет директоров АБИИ утверждает наиболее значимые проекты, стратегию банка, его годовой бюджет, назначает вице-президентов.В российской дирекции банка будут представлены республики Казахстан и Таджикистан, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. «С ними доля наших голосов достигнет 7%, и Россия будет влиять на принятие решения в рамках совета директоров и совета управляющих банка», — отметил он.

Имущество, активы АБИИ, а также его прибыль и операции будут освобождены от уплаты любых налогов и сборов. Банк, а также его должностные лица и сотрудники получат судебный иммунитет, имущество и активы Банка будут обладать иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации и так далее.

Расходы федерального бюджета по формированию уставного капитала АБИИ составят 1,31 млрд долларов в течение 5 лет. Бюджетные ассигнования для осуществления этих расходов будут ежегодно предусматриваться Минфином РФ в федеральном бюджете в 2016—2020 годах в сумме, эквивалентной 261,5 млн долларов.

Сторчак сообщил, что Россия будет добиваться того, чтобы в рамках деятельности Банка финансировались российские производственные проекты, в частности, способствующие развитию Дальнего Востока.