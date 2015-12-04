Москва, 4 декабря, 2015, 11:23 — ИА Регнум. Законопроект об обложении иностранных компаний НДС за предоставление электронных услуг в интернете подготовили депутаты Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) и Владимир Парахин («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ, после чего его планируется внести в Госдуму.

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Предполагается, что облагаться НДС иностранные компании будут в том числе за поставку программного обеспечения, фотографий, электронных книг, музыки, фильмов, игр, за рекламу в интернете и услуги хостинга.

Парламентарии считают несправедливым тот факт, что, например, за скачивание программы через App Store на территории России компания Apple ничего не платит.