Москва, 4 декабря, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Совокупные потери авиационной отрасли за год составят примерно 5 млрд рублей из-за ограничений полетов в Египет, Турцию и на Украину. Такой прогноз, пишет «Коммерсантъ», дал заместитель директора аэропорта «Домодедово» Денис Нуждин.

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«Доля тех направлений, в отношении которых введено ограничение в воздушном сообщении, составляет порядка 20% от общего количества направлений по Московскому авиационному узлу. Турция — примерно 10%, Египет — 8%, 2% — Украина», — уточнил он.

Нуждин добавил, что выпадающие доходы от этих направлений в полной мере вряд ли будут компенсированы доходностью по сегменту внутренних воздушных линий.

По его словам, «воздушные гавани» получают доход от пассажиров иностранных компаний примерно в 2−2,5 раза больше, чем от пассажиров внутренних линий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Анкары после атаки турецкого истребителя F16 на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии.

Указ о приостановке полетов из РФ в Египет Путин подписал 8 ноября в связи с авиакатастрофой российского самолета Airbus A321.