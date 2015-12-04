Симферополь, 4 декабря, 2015, 11:20 — ИА Регнум. В дома симферопольцев впервые за две недели подали горячую воду (город получает 84% от необходимых объёмов электроэнергии), сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соцсетях всё чаще появляются комментарии: «У меня в доме на Остряках свет горит безостановочно с 14:00 вчерашнего дня — уже 18 часов. Как-то непривычно. Нарушен привычный уклад жизни по графику 2 через 6», — поделился радостью Сергей Петрович из Севастополя.

Sandro Kiriak Граффити крымского анонимного уличного художника, подписывающего свои работы как ШАРИК, сделана на электроподстанции в Новом Свете в сентябре 2015 года

Первым электроэнергию с Кубани получил Ленинский район Крыма. Один из самых проблемных городов Крыма — Щёлкино — получил стабильное электроснабжение мощностью пять мегаватт. После блэкаута люди готовили пищу на кострах, поскольку посёлок городского типа не газифицирован и люди пользовались электроплитами. Потом МЧС завезло полевые кухни, появился мегаваттный дизель-генератор. Но нормализовалась ситуация с электроснабжением только к 3 декабря.

«ДГУ (для Крыма — прим. ИА REGNUM ) достаточно, завоз дизель-генераторов прекращаем», — распорядился на совещании штаба по ликвидации ЧС 3 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Ранее завезённые дизель-генераторные установки в Крыму должны перераспределить по районам Крыма, по техническим причинам получающим наименьшие лимиты электроэнергии по сетям. При этом крымские власти планируют использовать ДГУ ещё около 10 дней, до полного ввода в эксплуатацию первой очереди энергоперехода с Кубани.

На электроэнергию с Украины Крым больше не рассчитывает: хоть северные соседи и заявили, что возобновили подачу электроэнергии по одной из линий в Крым, на полуострове информацию опровергли. «Они не включили ни одной линии — я только что из диспетчерской. Электроэнергия идет только с территории Таманского полуострова, другой электроэнергии не осталось», — заявил журналистам в четверг 3 декабря заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Сейчас Крым получает около 200 мегаватт (максимальная нагрузка составляет 235 МВт) по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ Тамань — Камыш-Бурун — это тот самый энергопереход с Кубани. Возобновляемые источники энергии, расположенные на полуострове, сейчас дают около 74 МВт: солнечные электростанции — 42 МВт и ветряные электростанции — 32 МВт. «По состоянию на 18:00 3 декабря суммарная генерация электроэнергии по Республике Крым составляет 829 МВт. В том числе собственная генерация 428 МВт и переток — 205 МВт. Населенных пунктов, у которых полностью отсутствует электроэнергия, нет», — проинформировал на заседании межведомственного штаба по ликвидации ЧС руководитель штаба, министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Шахов.

Кроме того, он сообщил, что в 19 муниципалитетах развёрнута 31 полевая кухня. Освещение на наиболее опасных участках дорог обеспечивают 110 световых башен. В Крым доставлено 47 тонн грузов с гуманитарной помощью из других российских регионов.

В Феодосии встал на разгрузку танкер типа «Волгонефть» с 4 тыс. тонн дизельного топлива. Его распределят по Крыму через Феодосийскую нефтебазу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря при участии президента РФ Владимира Путина была запущена первая нитка энергомоста по дну Керченского пролива с Кубани в Крым. При этом режим чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе будет сохранен до полного выхода республики на стабильную подачу электроэнергии во все без исключения дома и учреждения.

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