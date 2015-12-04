Степанакерт, 4 декабря, 2015, 11:11 — ИА Регнум. Один военнослужащий Армии Обороны Карабаха погиб в ходе предотвращения азербайджанской диверсии, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

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«4 декабря около 04:30 на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана в северо-западном направлении (Талыш) противник предпринял попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения АО НКР, зафиксировав продвижение спецотрядов противника, отбросили его на исходные позиции, нанеся потери. Однако в ходе боев от огнестрельного ранения погиб военнослужащий АО НКР Эрик Григорян 1995 г.р.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме диверсионных действий, азербайджанская сторона 3 декабря и в ночь на 4 декабря нарушила режим прекращения около 80 раз. По армянским позициям было произведено боле 650 выстрелов из оружия различного калибра, в то числе из минометов 60 и 82 мм, гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также ракетной станции TR-107. «В настоящее время противник продолжает нарушать режим прекращения огня. Передовые подразделения АО НКР предпринимают карательные мероприятия для подавления активности противника», — говорится в сообщении.

3 декабря главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, госсекретарь Франции по вопросам Европы Харлем Дезире — выступили с заявлением по карабахскому конфликту, подтвердив свою приверженность мирному урегулирования конфликта. «В свете недавнего усиления напряженности мы призываем стороны подтвердить свою приверженность мирному разрешению конфликта», — говорится в заявлении.