Обнинск, Калужская область, 4 декабря, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Накануне, около 15 часов при строительстве камеры на коллекторе очищенных стоков в Обнинске Калужской области был поврежден коллектор. С целью недопущения затопления дачных участков и создания угрозы жизни, находящихся там людей стоки временно были направлены в реку Протву, сообщили 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации наукограда.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

На месте прорыва оперативно была организована работа ремонтной бригады по устранению течи в бетонной трубе коллектора очищенных стоков диаметром 1000 мм. В прорыв установлены металлические вставки, проводились сварочные работы. Затем произведена «чеканка» стыков. Угрозы безопасности для населения нет.

В настоящее время работы по ремонту порыва трубы коллектора очищенных стоков, на старых очистных сооружениях успешно завершены. Авария полностью ликвидирована силами и за счет подрядной организации. Очистные переходят к работе в штатном режиме. Оценку причиненного ущерба даст «Росприроднадзор».