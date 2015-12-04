Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2015, 10:56 — ИА Регнум. Кот, который не давал спать больше двух недель жителям одной из многоэтажек Ростова-на-Дону, выпущен на свободу. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написала Анна А., кинувшая клич в Интернете о поисках спасителя, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

ИА REGNUM Кот

По словам девушки, желающих спасти животное оказалось так много, что они вместе с соседкой не успевали отвечать на звонки. «Отдельно выражаю огромную благодарность тем, кто незамедлительно прибыл на место, кто помог коту», — написала ростовчанка. К сожалению, два котенка не выдержали заточения в подвале.

Кот оказался диким, поэтому сразу же после долгожданного освобождения кинулся в бега. Возможно, во двор он вернется, но дыру, через которую животные попали в подвал, обещали заделать.

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Напомним, для того, чтобы вызволить мяукающего животного, жители многоквартирного дома искали худощавого мужчину или подростка, так как пробраться нужно было в узкую дыру. Спасителей обещают отблагодарить, а фотографию кота — выложить в социальной сети.