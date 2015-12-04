Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. Завершена генетическая экспертиза останков жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, произошедшей в результате теракта 31 октября. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает петербургский городской штаб, образованный властями в связи с крушением Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, выдача идентифицированных тел погибших может начаться уже 4 или 5 декабря, однако она будет происходить поэтапно.

podonu.ru Гвоздика

Следственный комитет РФ разработал индивидуальный график для каждого случая, так как ожидается, что каждое тело прибудут забирать сразу несколько родственников жертвы теракта.

Им придется ознакомиться с результатами экспертизы, что может занять значительное время в связи с большим объемом проведенной работы. Вероятно, процесс передачи тел всех погибших займет несколько дней. Штаб также будет курировать размещение иногородних родственников в Петербурге.

В городском штабе добавляют, что в Центре судебно-медицинской экспертизы в Москве проведены основные работы по верификации генетического материала и молекулярно-генетической идентификации. Часть материала остается в работе.

СК РФ уже передал в штаб календарный график, в соответствии с которым родственников погибших граждан будут приглашать оформлять документы, необходимые для похорон.

«Штаб будет сопровождать семьи погибших в этот период. К работе также подключены службы психологической и медицинской помощи. Вопросы выдачи останков жертв авиакатастрофы родственникам и организации захоронения решаются с каждой из семей в индивидуальном порядке», — говорится в заявлении городского штаба.

Руководитель штаба, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что работа этой структуры «будет продолжаться до решения всех вопросов, связанных с траурными мероприятиями и оказанием социальной, психологической и финансовой помощи каждой семье погибших в этой страшной авиакатастрофе».

Напомним, рейс А321 потерпел крушение на Синае 31 октября. Позднее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной катастрофы был теракт — в самолете сработало взрывное устройство. На борту находились 224 человека. Все они погибли.