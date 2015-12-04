СК РФ готов начать выдачу всех тел погибших в авиакатастрофе на Синае
Санкт-Петербург, 4 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. Завершена генетическая экспертиза останков жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, произошедшей в результате теракта 31 октября. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает петербургский городской штаб, образованный властями в связи с крушением Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, выдача идентифицированных тел погибших может начаться уже 4 или 5 декабря, однако она будет происходить поэтапно.
Следственный комитет РФ разработал индивидуальный график для каждого случая, так как ожидается, что каждое тело прибудут забирать сразу несколько родственников жертвы теракта.
Им придется ознакомиться с результатами экспертизы, что может занять значительное время в связи с большим объемом проведенной работы. Вероятно, процесс передачи тел всех погибших займет несколько дней. Штаб также будет курировать размещение иногородних родственников в Петербурге.
В городском штабе добавляют, что в Центре судебно-медицинской экспертизы в Москве проведены основные работы по верификации генетического материала и молекулярно-генетической идентификации. Часть материала остается в работе.
СК РФ уже передал в штаб календарный график, в соответствии с которым родственников погибших граждан будут приглашать оформлять документы, необходимые для похорон.
«Штаб будет сопровождать семьи погибших в этот период. К работе также подключены службы психологической и медицинской помощи. Вопросы выдачи останков жертв авиакатастрофы родственникам и организации захоронения решаются с каждой из семей в индивидуальном порядке», — говорится в заявлении городского штаба.
Руководитель штаба, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что работа этой структуры «будет продолжаться до решения всех вопросов, связанных с траурными мероприятиями и оказанием социальной, психологической и финансовой помощи каждой семье погибших в этой страшной авиакатастрофе».
Напомним, рейс А321 потерпел крушение на Синае 31 октября. Позднее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной катастрофы был теракт — в самолете сработало взрывное устройство. На борту находились 224 человека. Все они погибли.