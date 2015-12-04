Грозный, 4 декабря, 2015, 10:44 — ИА Регнум. Убийство российского гражданина Магомеда Хасиева в Сирии — не что иное, как пропагандистская кампания ИГИЛ и их западных покровителей. Такое мнение высказал глава Чечни Рамазан Кадыров, комментируя появившиеся накануне в сети Интернет видеокадры казни выходца из Чечни, которого боевики якобы уличили в шпионаже.

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Тем не менее, нет оснований считать наверняка, что Хасиев является представителем российских спецслужб, отметил чеченский лидер. «Мы никогда не делали секрета из того, что в Сирии эффективно действуют группы, выполняющие задачи по нейтрализации бандитов, представляющих реальную угрозу для России или высказывающих угрозы. Однако Хасиев к ним не имел никакого отношения. При этом нельзя полностью исключить наличие у него определённой связи с некоторыми ведомствами страны», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом глава Чечни высказал предположение, что, скорее всего, Хасиева путём обмана втянули в ряды ИГ. Но увидев на месте истинное лицо бандитов, он мог в частных разговорах или в телефонной беседе высказать своё мнение о них, за что и был казнен.

Глава Чечни отмечает, что в том, что такие кадры появились в интернете, явно присутствует след ЦРУ. «Информированные источники, имеющие связи с ИГ, не раз отмечали, что западные спецслужбы под видом утечки сведений делятся с руководством ИГ данными о лицах, которые могут выполнять определенные задания наших спецслужб. Возможно, Магомед подошёл на роль «российского шпиона», — высказался лидер Чечни.

Как рассказал Кадыров, у бандитов ИГ есть практика при малейшем подозрении выбивать «признания» у своих подельников, а затем казнить их. Такая же практика, по словам Кадырова была и у главарей международных террористов, действовавших на территории Чечни.

По словам руководителя Чечни, казненный выходец из республики Магомед Хасиев ранее носил имя Евгений Юдин. Он родился в селе Юшково Каслинского района Челябинской области. В августе 2012 года его усыновила жительница Чечни. Последние три года Хасиев жил в Майкопе.

Опознан, по словам главы, и предполагаемый убийца. Это житель Ноябрьска, русский по национальности.

Как сообщало ИА REGNUM видеокадры с казнью выходца из Чечни Магомаде Хасиева были распространены в сети Интернет два дня назад. В видеоролике под названием «Русские, вы будете разочарованы и унижены» молодой мужчина, назвавшийся Магомедом Хасиевым, уроженцем города Грозный и русским по национальности, сообщает, что он приехал в Сирию по заданию ФСБ. В ответной речи палача, прозвучавшей на русском языке, звучат угрозы в адрес России. Как заявил убийца, ответные действия боевиков ИГИЛ в отместку за авиаудары отзовутся в России терактами.

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Боевики ИГИЛ казнили выходца из Чечни за шпионаж