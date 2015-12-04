Москва, 4 декабря, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Вопреки мнениям многих, основными тезисами послания президента РФ Владимира Путина стали внутренние вопросы, касающиеся различных сфер деятельности и сопричастности к гражданам страны. Внешняя политика, безусловно, не была оставлена в стороне, но затрагивалась только в контексте борьбы с терроризмом. Стоит обратить внимание на то, что накал в отношениях с Турцией не снизился. Скорее наоборот — жесткая риторика относительно данного вопроса была продолжена. Президент подчеркнул, что ответные меры на убийство наших военных не остановятся на ограничениях поставок помидоров и фруктов. Об этом заявил д. э. н., заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.

www.rea.ru Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г. В. Плеханова Руслан Абрамов

«Основой послания стали тезисы, затрагивающие социально-экономические интересы россиян. Среди главных тем выделим вопрос противодействия коррупции, который стал неким трендом выступлений первых лиц государства, особенно в преддверии большого выборного года. Поиграл президент и поле премьер-министра, превратив его знаменитое «кошмарить бизнес» в «армия контролеров» и четко выразив мысль о том, что люди бизнеса — необходимый инструмент для развития всей экономики. Главным тезисом в данной области можно назвать следующий: «Нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране».

Внимание было уделено и амнистии капиталов, которой вплоть до текущего дня воспользовалось не такое большое число бизнесменов. Здесь принципиально то, что президент не стал упрекать предпринимателей, а сослался на недостаточность гарантий и сложность процедур, тем самым как бы повернувшись к бизнесу лицом и сказав: «Я с вами». Это очень важный и своевременный импульс. Продолжая данную тему, выделим также то, что глава государства отметил несовершенство регламента госконтрактов, в которые косвенно, через родственников, друзей и близких лиц, вовлечены высшие чиновники. Напомним, что совсем недавно эта же тема обсуждалось Путиным на встрече с активистами ОНФ «За честные закупки».

Однако, на мой взгляд, главный блок послания был посвящен ответам на те экономические вызовы, с которыми столкнулась страна. И президент как истинный лидер своим уверенным и умеренным тоном дал понять, что не все так плохо, что Россия готова к этим вызовам и делает все, чтобы нивелировать потери. В. Путин еще раз обратил внимание на такую острую проблему, как диверсификация экономики, о которой столь часто говорят последние 25 лет. Уход от сырьевой зависимости глава государства назвал фактором стабильности и готовности адекватно отвечать новым вызовам.

Особо президент подчеркнул успехи в сельском хозяйстве, что по большей части выглядело как посыл всем селянам, дескать, мы с вами и готовы вас поддержать. Сейчас, в период внешнеполитической неопределенности, это особенно важно.

Обращение к гражданскому обществу также стало одной из ключевых тем. Основная мысль была четкой: необходимо строить социальное государство со справедливым принципом оказания помощи нуждающимся.

Обратило на себя внимание, но не вызвало удивления то, что тема Украины была обойдена стороной. Наверное, это можно посчитать в том числе знаком выполнения всех обязательств России в данном вопросе», — высказал свое мнение Абрамов.

«Если говорить в совокупности, то вряд ли найдутся те области, которым президент не уделил внимание. Он затронул практически все важные социальные сферы — от здравоохранения до образования, — в которых предложил реальные полезные механизмы выхода из проблемных ситуаций. Если же рассмотреть послание с точки зрения того, какая тема доминировала — экономика или политика, — то, как и предполагалось, локомотивом стала экономика. Конечно, было бы намного проще за мировой политикой спрятать внутренние экономические проблемы. Однако президент этого не сделал, в чем есть своя логика: гражданам любой страны всегда важнее то, что варится в кастрюле на их кухне, а не у других. Как известно, Владимир Путин всегда обращает внимание на подобные общественные настроения и не мог не учесть их в своем послании», — резюмировал эксперт.