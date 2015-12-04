Каменск-Уральский, Свердловская область, 4 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Совету Федерации от 3 декабря нашло живой отклик среди сельхозпроизводителей и глав сельскохозяйственных муниципалитетов.

Калморген Фридрих. Жатва. 1891

«Нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить себя собственной продукцией. Надо сосредоточить ресурсы на поддержке тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность. Прошу Минсельхоз обратить на это особое внимание, а правительство подготовить конкретные предложения», — заявил президент.

Президент ждет предложений, а на местах ждут реальных шагов по развитию инфраструктуры сел и деревень. Замглавы Каменского района Алексей Кокшкаров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что импортозамещение, как таковое, в хозяйствах муниципального образования если и возможно, то лишь в части оборудования. «Корма у наших хозяйств отечественные. В этом году в хозяйстве «Каменское» был построен большой коровник на 200 голов. Теперь своим молоком снабжается не только город Каменск-Уральский, но и область. Региональный Минсельхоз помогает серьезно с газификацией, сельхозпроизводители получают субсидии и финансовую поддержку по различным программам. Идет развитие серьезное. Чем нам помочь? Дорогами и транспортом к удаленным территориям — это серьезная проблема на сегодня».

Довольно крупное село Новоисетское Каменского района давно испытывает трудности сообщения с деревней Черноскутова — нужен новый мост. Исполняющая обязанности главы Людмила Забродина сообщила, что газификация все-таки остается проблемой села. Дороги, безусловно, необходимы. Транспортное сообщение с Каменском-Уральским хорошее. В хозяйстве «Исетском» подтвердили солидную помощь развитию АПК в районе, благодаря которой стало возможным увеличение объемов выращивания овощей и численности голов скота. «Надо заинтересовывать молодежь, ориентировать ее на сельхозтруд. Но простые рабочие руки — это и в городе проблема. Помощь-помощью, а кто работать-то будет?».

Село Рыбниковское, где традиционным промыслом является лов рыбы, которую любят жители не только Каменска-Уральского, но и всей Свердловской области, до сих пор остается негазифицированным. «Двести домов с печным отоплением, представьте, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава поселения Петр Чабин. — На электричестве дорого согреваться. Мы объединились в кооператив в 2013 году, чтобы газифицировать хотя бы 150 домов. Деньги собрали, проектная документация есть с госэкспертизой, и село включено в программу газификации на этот год. А денег нет. В администрации городского округа нам сказали, что строительства газопровода не будет и в следующем году. До конца 2015 года у нас истекает срок действия технических условий. Что делать? Говорят, что мы некрупное хозяйство по лову рыбы. А в Рыбниковском работает сельскохозяйственный кооператив «Смолинские ключики», который выращивает картофель, зерно и овощи. Сдерживающим фактором развития хозяйства по зерновым культурам как раз является отсутствие сушильного оборудования на газу. Специалисты посчитали, что его использование позволило бы повысить производство зерновых и овощных культур в три раза, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

Что еще сказать? Дороги очень плохие. Транспортное сообщение с городом сократили с восьми рейсов на четыре. Ходят разбитые ЛИАЗы. А вы пустите нам «газельки», но чаще. Нет, говорят, не выгодно. Вот такое у нас развитие и импортозамещение».