Оттава, 4 декабря, 2015, 10:21 — ИА Регнум. Вспышки космического радиоизлучения, неоднократно фиксируемые учёными и иногда принимаемыми за сигналы, подаваемыми с других планет, исходят от магнетаров, которые вызывают радиоизлучение во время «звездотрясений», пишет журнал Nature.

tainy.net Космос

Исходящие от нейтронных звёзд импульсы изучались в Университете Британской Колумбии (Канада). В статье своё видение вопроса излагает профессор университета Киоси Масуи. Он сообщил, что вспышки возникают редко и представляют для учёных большой интерес. «Всего за последние годы нам удалось найти 15 таких вспышек, и их природа долго интриговала нас», — сообщил Масуи.

Выводы Масуи основаны на материалах, собранных при помощи телескопов Паркс и Грин-Бэнк в мае 2011 года. Тогда техника зафиксировала мощнейшую вспышку. «Во время формирования данной вспышки за всего одну секунду выделилось столько энергии, сколько наше Солнце вырабатывает за 10 тысяч лет», — продолжает Масуи.

На основании собранных данных Масуи пришёл к выводу, что источником вспышек являются молодые магнетары — нейтронные звезды, обладающая исключительно сильным магнитным полем (до 1011 Тл). Внутри магнетаров происходят «звездотрясения» с выделением большого количество энергии. Вспышки радиоволнового излучения фиксируются на земле