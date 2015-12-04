Тбилиси, 4 декабря, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили произвел кадровые изменения в президентской администрации. По информации пресс-службы президента Грузии, распоряжением от 4 декабря президент освободил от занимаемой должности начальника президентской администрации Давида Патарая. Он уволен на основании личного заявления.

Нико Пиросмани. Встреча

Следующим своим распоряжением Георгий Маргвелашвили назначил начальником президентской администрации своего советника по экономическим вопросам Георгия Абашишвили.

Президент Грузии уже третий раз за 2 года своего правления меняет главу администрации. Первоначально эту должность занимал Лаша Абашидзе, но после того, как СМИ сообщили о его родственных связях с Маргвелашвили (Абашидзе является братом бывшей жены Георгия Маргвелашвили), он был отправлен в отставку.

19 июня 2014 года пост начальника администрации президента занял Давид Патарая, который до этого, с декабря 2013 года был парламентским секретарем президента Маргвелашвили.