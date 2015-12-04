Тбилиси, 4 декабря, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ, которое прошло 3 декабря в Белграде, в рамках 22-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Окура Кото. Иллюстрация переговоров. 1904

По информации МИД Грузии, на встрече глав МИД ГУАМ были рассмотрены основные вопросы текущего сотрудничества и политических, отраслевых и межпарламентских взаимоотношений. На встрече была дана позитивная оценка сотрудничеству ГУАМ с партнерскими странами США и Японией, другими международными и региональными организациями.

Совет министров поблагодарил представителя Грузии Валерия Чечелашвили за успешную работу на посту генсека ГУАМ. На заседании стало известно, что с 1 января председательство в организации перейдет к Азербайджану и генсеком ГУАМ станет Алтай Эфендиев.

3 ноября также состоялась встреча в формате ГУАМ-Япония, на которой японскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Йоджи Муто. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. На встрече была подписана Программа сотрудничества ГУАМ-Япония.