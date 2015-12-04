Москва, 4 декабря, 2015, 09:43 — ИА Регнум. Дать регионам России право обнулять налог на прибыль — это любопытно. Эта опция в ряде регионов была до 2003−2004 года. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.

opec.ru Директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич

«Это могла делать Калмыкия, внутренний офшор, где прописывались все компании. Второй такой регион — Чукотка, где прописывались только структуры «Сибнефти». Абрамович для этого и пришел на Чукотку. Мордовия была таким же офшором для ЮКОСа», — сказала она.

«С этой практикой яростно билось министерство финансов, и она была отменена. Задумывалась-то эта мера, чтобы поддержать бизнес, но использовали ее в итоге госкорпорации. То есть все делается для того, чтобы освободить от налога на прибыль «Роснефть» и «Газпром» в том регионе, куда они придут. Только для региона это дыра в бюджете», — высказала свое мнение Зубаревич.

«Было бы лучше, если федеральный центр отдал два пункта налога, который они себе забирают, регионам», — подчеркнула эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оглашая послание Федеральному Собранию 3 декабря, президент РФ Владимир Путин предложил предоставить регионам России право снижать до нуля ставку налога на прибыль в рамках специальных инвестпроектов для предприятий, занимающихся импортозамещением. Некоторые руководители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств», — сказал президент, подчеркнув при этом, что регионы «должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу».