Москва, 4 декабря, 2015, 09:30 — ИА Регнум. Около 20 грузовиков, водители которых выступают против системы «Платон», собрались возле одного из торговых центров Химок. Как передает «Эхо Москвы», именно в этом месте дальнобойщики объявили точку сбора.

wsj.com Акция протеста дальнобойщиков

Радиостанция отмечает, что сотрудники правоохранительных органов уже переписали номера транспортных средств и следят за ситуацией.

По предварительным данным, водители большегрузов намерены в пятницу, 4 декабря, блокировать МКАД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на всех федеральных трассах России с 15 ноября введена система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон», что вызвало массовое недовольство дальнобойщиков.

Проезд одного километра пути стоит пока 1,53 рубля за километр, но с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года увеличится до 3,06 рубля за километр. По предварительным оценкам, доход федерального дорожного фонда от новой системы взимания платы составит порядка 50 млрд рублей в год.

Часть этой суммы планируется направлять на выплаты концеденту по концессионному соглашению, а оставшиеся средства пойдут на поддержку региональных проектов.