Москва, 4 декабря, 2015, 09:21 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») объяснил, почему президент США Барак Обама уверен в отсутствии чрезвычайной угрозы для американцев от «Исламского государства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Хуссейн Обама

В своем микроблоге в Twitter парламентарий написал: «Заявлением об «отсутствии жизненной угрозы» для США со стороны ИГ Обама пытается обосновать свое квазибездействие в войне с террором».

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении американского лидера во время интервью для CBS, в котором Обама разъяснил свою позицию по поводу угрозы ИГ. По словам президента Соединенных Штатов, конечно, «Исламское государство» является очень опасной террористической организацией, такой, которой когда-то была «Аль-Каида». Однако Обама добавил, что страна сейчас усиливает свою оборону, как никогда прежде, поэтому ИГ не представляет чрезвычайной опасности для американцев.

ИА REGNUM напоминает, что по этому поводу в четверг, 3 декабря, в своем Twitter Алексей Пушков прокомментировал эти слова, написав, что запрещенная в России и на территории многих других стран организация «Исламское государство» — не меньшая угроза для США, чем авторы теракта 1 сентября. А это заявление главы США российский политик назвал самоуспокоением.

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