Владивосток, 4 декабря, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Обитатели национального парка «Земля Леопарда» в Приморском крае стали чаще фотографироваться. Они перестали опасаться автоматических камер, установленных в большом количестве на территории парка, и чаще заглядывают в объектив. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

leopard-land.ru «Селфи» леопарда в национальном парке «Земля Леопарда»

Уточняется, что на территории парка установлено порядка 300 автоматических камер. Фотомониторинг ведётся с 2013 года. В наибольшей степени учёных интересует рисунок боков хищников. «В первую очередь для науки важно получить снимки боков леопарда. Именно на них расположены уникальные узоры пятен, по которым проводится идентификация зверей», — сообщили в пресс-службе. Такие камеры установлены вдоль троп, по которым прогуливаются хищники.

Учёные предполагают, что леопарды стали больше интересоваться камерами, привыкнув к ним. Однако сначала они побаивались издававших щелчки устройств.

«При срабатывании автоматическая фотоловушка издает звук, который почти не слышен для человека, однако вполне уловим для животных. Наличие рядом неизвестной щелкающей коробки, безусловно, по началу настораживало зверей», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что «Земля леопарда» — национальный парк, созданный в Приморском крае 5 апреля 2012 для сохранения и восстановления популяции дальневосточного леопарда. Кроме леопардов, в парке обитает амурский тигр.

В состав национального парка «Земля леопарда» входят заповедник «Кедровая Падь», территория заказника «Леопардовый», а также прилегающие земли Хасанского, Надеждинского районов, Уссурийского городского округа и Владивостока.