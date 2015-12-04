Вашингтон, 4 декабря, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что теперь во всех подразделениях армии США женщины смогут служить наравне с мужчинами, сообщает Reuters.

oppps.ru Женщины на войне

Теперь женщины смогут внести свой вклад в оборону США, «если они подходят для службы и соответствуют стандартам», сказал Картер.

По словам главы оборонного ведомства, женщины смогут «водить танки, стрелять из орудий, вести пехоту в атаку», для них также открываются двери для службы в специальных подразделениях, таких как Рейнджеры, Зеленые береты и Морские Котики, которые «раньше были доступны только мужчинам».

Министр обороны признал, что пока не известно, будут ли женщины обязаны вставать на военный учет. Несмотря на то, что американская армия полностью контрактная, молодые мужчины в США всё равно должны вставать на военный учет на случай возобновления призыва.