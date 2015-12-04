Анкара, 4 декабря, 2015, 08:39 — ИА Регнум. Турция ищет альтернативу российскому газу. Рассматриваются варианты получения новых объемов газа из Азербайджана, постройки газопровода из Курдистана и дополнительные закупки СПГ у Катара, пишет «Коммерсантъ».

napi.hu Турция ищет альтернативу «Газпрому»

Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу по итогам визита в Азербайджан заявил о договоренности между Анкарой и Баку об ускорении сроков строительства газопровода TANAP. Газопровод мощностью 16 млрд кубометров, 6 млрд из которых предназначены для Турции, может быть введен раньше планируемого срока — до 2018 года.

Двумя днями ранее во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Катар турецкая госкомпания Botas подписала с Qatar Petroleum меморандум об увеличении поставок СПГ.

Кроме того, Турция и Катар вернулись к обсуждению проекта терминала по приему СПГ в европейской части Турции. Также в ближайшие два месяца Botas может объявить тендер на строительство газопровода из Иракского Курдистана, сообщает Bloomberg.