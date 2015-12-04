Владивосток, 4 декабря, 2015, 08:20 — ИА Регнум. Подружившиеся козёл по имени Тимур и тигр Амур в сафари-парке Приморского края могут ночевать в одном вольере. Для Тимура в клетке тигра администрация зоопарка оборудовала место для ночлега, передаёт РСН.

safaripark25.ru Подружившиеся тигр и козел в в сафари-парке Приморского края

Таим образом, Тимуру на выбор предоставлены два места для ночлега: в своём загончике и в вольере его друга — хищника. Тимур и Амур продолжают относиться друг другу по-дружески.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из вольеров Приморского сафари-парка уже несколько дней вместе живут козел и амурский тигр. Предназначенный на обед для тигра козёл оказал хищнику сопротивление и не был съеден. Животные подружились. Тимур признал тигра за вожака и гуляет с ним по большому вольеру, следуя за Амуром. Тигр спокойно его терпит. Кроме того, если Амур пропадает из поля зрения козла, он начинает волноваться и идет на поиски.

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