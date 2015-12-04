Москва, 4 декабря, 2015, 08:07 — ИА Регнум. Вот уж месяц на дорогах страны и на страницах СМИ идёт настоящая борьба профсоюзов, некоторых экономистов, общественных и политических деятелей с правительственным нововведением на федеральных трассах страны. «НЕТ ПЛАТОНУ», — пишут белой краской на своих фурах водители-дальнобойщики. На лобовых стёклах поддерживающих их автомобилистов написано «НЕТ 3,73».

jalopnik.com Протест дальнобойщиков

В свою очередь, экономисты предрекают всплеск инфляции, рост стоимости продуктов питания в магазинах чуть ли не на 10%. При этом создаётся впечатление, что правительство идёт наперекор обществу, поддерживая введение ещё одного побора, который вот-вот разорит грузовых автоперевозчиков и приведёт к перебоям в поставках продуктов в крупных городах.

Пресса, что либеральная, что отличающаяся патриотическим взглядом, наперебой сообщает об акциях протеста и походах дальнобойщиков на Москву. Последний такой поход должен был состояться 30 ноября, его перенесли на 4 декабря, при этом в СМИ сообщается о санкциях против активистов протестного движения, кордонах ОМОНа на дорогах и дальнобойщиках, пытающихся пробиться «партизанскими» маршрутами к Москве.

Однако откинем эмоции и посмотрим, что же происходит на самом деле, и для начала воспользуемся логикой и математикой.

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Все статьи автора: Максим Рева