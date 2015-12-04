Москва, 4 декабря, 2015, 08:02 — ИА Регнум. В конце 70-х годов XX века для космической станции «Мир» потребовался хладагент, который был бы предельно безопасным для человека, обладающим свойствами пожаротушения, энергоэффективным, стабильным и коррозионно пассивным к конструкционным материалам.

storify.com Мир (орбитальный комплекс)

И такой хладагент был найден ‑ фторуглерод С3F8, известный как R-218. Но у него был недостаток: он плохо переносил смазывающее масло. По этой причине компрессор для системы жизнеобеспечения станции «Мир» пришлось делать «сухим», то есть бессмазочным.

Но в 1991 году проблема смазки была решена за счёт добавления в R-218 небольшого количества элегаза (SF6), также исключительно стабильного и безопасного для человека пожаротушащего вещества. В 1993 году на разработанный хладагент мной было получено несколько патентов, в том числе и США.

Разработанный хладагент получил обозначение Хладон-510. По своим свойствам он и сегодня лучший в мире по критериям безопасности, энергоэффективности и коррозийной пассивности, не содержит хлора и брома, а потому не попадает под запреты Монреальского протокола.

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