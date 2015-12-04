Вашингтон, 4 декабря, 2015, 08:00 — ИА Регнум. Очередным местом террористических атак «Исламского государства» (ИГ — запрещена в РФ) может стать Великобритания, которая накануне, 3 декабря, начала бомбардировку дислокаций террористической группировки в Сирии. Об этом сообщил американский телеканал CNN сегодня, 4 декабря.

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Помимо начатой Великобританией кампании против ИГ с воздуха, фактором риска террористической угрозы для страны является наличие среди террористов большого числа выходцев с Туманного Альбиона. По данным, представленным каналом, в рядах ИГ ведёт террористическую деятельность примерно 700 граждан Британии. Они могут вернуться на остров и совершить серию терактов по схеме, применённой недавно в Париже.

Канал предоставил для ознакомления опрос общественного мнения англичан: чувствуют ли они себя в большей безопасности после начала военной операции страны против ИГ. Положительно ответили только 20%, отрицательно — 43% граждан. При этом большинство жителей Великобритании поддерживают начатую операцию: 54% одобряют решение британских властей, 46% не согласны с этим решением.

3 декабря Великобритания начала бомбить позиции «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. В бомбардировке участвовали два самолёта Tornado, которые стартовали с базы на острове Кипр. Решение об атаке на места дислокации ИГ было принято парламентом Великобритании 2 декабря. Подавляющее большинство депутатов поддержало предложение.

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