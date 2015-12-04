Варшава, 4 декабря, 2015, 07:58 — ИА Регнум. Немецкие медиа перешли на новый уровень противостояния с правящим польским режимом в лице партии «Право и Справедливость» (PiS). Популярная в регионе Берлин-Бранденбург газета Berliner Zeitung вышла с жестким комментарием, в котором заявила, что Венгрия и Польша угрожают Европе больше, чем террористы ДАЕШ («Исламское государство» — структура, запрещенная в России).

Маяковский Владимир. Украинцев и Русских клич один (фрагмент). 1920

При этом, похоже, поляки раздражают немцев больше, нежели венгры. «Правопопулистский» премьер-министр Виктор Орбан, устанавливающий в Венгрии «авторитарный режим», является «злом» для Германии уже привычным.

Польша — иное дело. Издание воспринимает PiS как «параноидальных националистов», и если «в Париже европейские ценности были атакованы убийцами из «Исламского государства», то в Будапеште, а в настоящее время и в Варшаве, они похоронены».

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский