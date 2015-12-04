Москва, 4 декабря, 2015, 07:51 — ИА Регнум. 30 ноября Международный валютный фонд включил китайский юань в свою корзину валют, куда традиционно входят американский доллар, британский фунт, евро и японская иена. Изменение вступит в силу 1 октября 2016 года.

money.cnn.com Китайский юань

На наших глазах модернизируется структура мировых финансов, которая с 1999 года пополнилась лишь единой евровалютой, этим перевоплощением дойчмарки и французского франка.

Теперь курс юаня (наряду с долларом, евро, фунтом и иеной) будет учитываться при определении стоимости для платежной единицы МВФ — специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR), которая используется главным образом в операциях между центральными банками.

Читайте подробнее: США и МВФ идут на «валютный союз» с Китаем против Германии

Все статьи автора: Саркис Цатурян