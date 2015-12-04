Багдад, 4 декабря, 2015, 07:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака аль-Хайдер Абади заявил, что развертывание иностранных войск на территории страны будет считаться «враждебным актом», сообщает Figaro.

Ганф Юлий Абрамович. В тесном кругу. (фрагмент) Советский плакат

Соединенные Штаты объявили на этой неделе об отправке отряда войск специального назначения для борьбы с экстремистами террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Ирак «будет рассматривать отправку наземных боевых сил любой страны как враждебный акт», — заявил Абади. Багдад «не обращался к какой-либо стороне с просьбой (…) отправить сухопутные войска в страну», добавил он.

Министр обороны США Эштон Картер заявил во 1 декабря, что Соединенные Штаты «намерены отправить» подразделение спецназа, чтобы помочь иракским силам и курдским повстанцам проводить рейды против «Исламского государства».