Вашингтон, 4 декабря, 2015, 07:42 — ИА Регнум. На ход сирийского конфликта сильно повлияет поставка российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Буратино» военнослужащим правительственной армии САР. Особенно эффективен «Буратино» в горных районах, радиус его действия — от 400 до 5000 м. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

topwar.ru ТОС-1 «Буратино»

Он подчеркнул, что ТОС-1 предназначен для поражения пехоты противника, которая может быть уничтожена даже в том случае, если она будет скрываться в горных районах. Залпы осуществляются при помощи термобарических ракет — это не рядовая артиллерийская установка.

«Буратино» одним залпом может уничтожить район площадью 200×400 метров. Другими словами, он может мгновенно превратить несколько кварталов в тлеющие обломки», — сообщается в NI.

Напомним, что российский ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72. Впервые применялась в Афганистане в 1988—1989 годах. Предназначена для вывода из строя автомобильной техники, разрушения сооружений, уничтожения пехоты как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях.

Читайте подробнее: Обстрел ИГ «Солнцепёком» и «Градами» заснят на видео