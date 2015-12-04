Москва, 4 декабря, 2015, 07:38 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить инцидент с российским военным самолетом, сбитым в Сирии. Встреча пройдет в кулуарах саммита по климату в Париже. Как сказала Могерини, «я намерена обсудить эту ситуацию с Сергеем Лавровым, чтобы напряженность на месте не подорвала дипломатический процесс нормализации ситуации в Сирии».

Европейская карта. (фрагмент). 1914. Английский плакат

Турция является участником сразу двух процессов. Во-первых, венского, на котором предпринимаются попытки наметить пути политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, во-вторых, состоит в возглавляемой США широкой международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (или ДАЕШ — от араб. «al-Dawla al-Islamiya fil Iraq wa al-Sham», Daesh — структура, запрещенная в России).

Но на этих двух направлениях, как пишет один из российских экспертов, по ходу развития так называемой «арабской весны» была обозначена разная геополитическая оптика, поскольку Анкара не скрывала ставку на перестройку почти всего Ближнего Востока и части Северной Африки по своим лекалам.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов