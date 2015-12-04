Барнаул, 4 декабря, 2015, 07:25 — ИА Регнум. Компетентность и активная гражданская позиция алтайского ученого, кандидата физико-математических наук, доцента Алтайского государственного технического университета, сотрудника лаборатории исследования космического пространства Алтайского государственного педагогического университета Александра Каплинского помогли общественности убедить депутатов местного парламента в необходимости законодательной инициативы о возврате к привычному часовому поясу. Прошедшим летом и осенью жители региона буквально «закидали» власти письмами с жалобами на темные вечера и светлые ночи.

Юрий Красильников, газета «Голос труда» Алтайский ученый, кандидат физико-математических наук Александр Каплинский

И вот теперь те чиновники, которых Каплинский еще год назад убеждал в ошибках, совершенных при проведении реформы исчисления времени, словами из его же экспертных заключений приводят доводы о необходимости возврата Алтая в прежний, всем привычный часовой пояс UTC+7, называемый обычно «летним временем».

В интервью редактору ИА REGNUM (Алтайский край) Светлане Шаповаловой ученый рассказал о проблеме часовых зон в Западной Сибири, так называемом «зимнем лобби», и почему России нужно вернуться к советской системе часовых поясов.

«Месть» Медведеву

ИА REGNUM: Александр Евгеньевич, вы и ваш коллега — преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель — предприняли немало усилий, чтобы обозначить проблему часового пояса в Алтайском крае, довести ее до властей и добиться принятия решения по возвращению края в прежний часовой пояс UTC+7. Вы удовлетворены исходом данного вопроса?

Если бы я сказал, что испытываю «чувство глубокого удовлетворения», как это было принято говорить в советское время, то это, конечно, далеко не так. С одной стороны, хорошо, что депутаты выступили с законодательной инициативой в интересах жителей края — я могу это только приветствовать. Вопрос в другом: почему в прошлом году нас никто не хотел слушать именно на эту же тему? Почему те же депутаты, которые тогда нас игнорировали, когда мы стучались во все двери и говорили, что нельзя регион переводить на круглогодичное «зимнее время» UTC+6, в котором наши места последний раз жили аж в 1929 году, сейчас принимают решение о возвращении времени? Спрашивается, зачем они это тогда сделали, с какой целью? Вот на этот вопрос ответа я так и не получил. Как я понимаю, решение было принято под давлением сверху.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Давление сверху могло быть только чисто политическим. Один из депутатов Госдумы, который имел прямое отношение к принятию пресловутого закона № 248, мне лично прямо так и сказал, что это была месть Медведеву.

ИА REGNUM: Серьезно?

Думаю, что да. В думских кругах прямо так и говорили, что он «заигрался» и всю страну перевел на два часа вперед. Понимаете — что такое они говорили? Какие два часа вперед? У нас на Алтае долгие годы было опережение среднего солнечного времени на 1,5 часа. Какие два часа? Потом одни говорят: вот дети не могут по утрам проснуться, а другие: вот дети по ночи домой идут. То есть идет открытая спекуляция на детях. Еще и на проблемах со здоровьем «играют»: якобы, у нас сейчас все «биологично», а перевод туда-сюда стрелок — это «не биологично», это «хроноцид», это безумный, бесчеловечный эксперимент, и так далее. Я читал все это — меня просто ужас одолевал! Как же мы столько лет прожили в таких условиях, да и как при этом вообще остались в живых?

Более того, я хорошо знаю учреждение, где готовилось положительное заключение по переходу Алтайского края на UTС+6. Не хотелось бы сейчас комментировать то, что придумали мои коллеги, но почему-то на ум приходит крылатое выражение: «Если нам потребуется ваше мнение, то мы вам его сообщим»…

«По форме — верно, по сути — издевательство»

ИА REGNUM: Заключение это было озвучено докладом на научном совете в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) в мае прошлого года и повлияло на голосование…

Получилась так, как в свое время говорил вождь мирового пролетариата: «По форме — верно, по сути — издевательство». Потому что никто нас не слушал. И люди молчали потому, что не могли понять, в чем тут дело. У нас давно привыкли «кивать на Москву». Вот, у нас было раньше от нее 4 часа, а последние 20 лет стало 3 часа — ну какая разница, зимнее будет время или летнее? У нас люди, к сожалению, практически не понимают ничего ни в географии, ни в астрономии. Потом, когда уже при 3-часовой разнице с Москвой получилось то, что имеем сейчас, начали думать: почему же это так? Так мы же говорили в прошлом году об этом, и сейчас говорим! Москва тут абсолютно ни при делах. В системе всемирного времени это такой же точно пункт, как и Барнаул.

Часовой пояс надо считать от всемирного времени UTC, иначе называемого обычно гринвичским. Если у нас было раньше летом UTC+7, — стало UTC+6. Значит, Солнце будет заходить и восходить на час раньше. Все.

Поэтому и получились светлые утра, когда у нас никто спать не мог. Поэтому в июне, в разгар лета, в 21 час уже начинало темнеть. Вот тогда до людей всё это стало доходить. И вот только тогда наши депутаты под давлением общественности и наших аргументов в конце концов были вынуждены это решение принять.

Предположу, что они бы не приняли его и сейчас, если бы накануне голосования не случилось интернет-конференции, на которой алтайского спикера Ивана Лоора завалили требованиями: «Верните нам наше время!». Этого вопроса не было в повестке дня, он появился буквально вечером, перед сессией.

ИА REGNUM: Давайте напомним, сколько и к кому вы обращались по переводу времени?

Лично я в прошлом году начал с обращения в приемную президента РФ в Алтайском крае. Это было в начале июля 2014 года. Были обращения к губернатору края и к председателю местного законодательного собрания. Результат — ноль.

Мне прислали отписку — иначе я не могу этот документ назвать — ничего не стоящую бумажку от третьестепенного чиновника. В ней много чего было написано. В том числе, говорилось, что «в рамках социологических исследований было опрошено более 27 тыс. человек. Большинство респондентов выразило мнение о необходимости оставить существующее постоянное «летнее» время». Так почему же тогда, тем не менее, регион взяли и перевели на час назад, ни у кого не спросив, не поинтересовавшись мнением знающих людей?

На заседание совета по науке при Алтайском заксобрании, состоявшееся в мае 2014 года и рассмотревшее вопрос о переходе на «зимнее время», нас даже не позвали. Зато на нем присутствовали люди, которые не имеют ни малейшего отношения к этим всем вопросам. Ни малейшего! Я не понимаю: почему медики и чиновники должны были решать, когда Солнце восходит — когда заходит? Что они в этом понимают?

Потом уже осенью я пошел в общественную приемную «Единой России» на прием по графику к депутату Алтайского краевого законодательного собрания, профессору Александру Лазареву, которого там не застал — со мной разговаривали только сотрудницы приемной. Они мне посоветовали пойти к нему прямо в АКЗС. Пришел в часы приема и говорю: «Александр Федорович, ну зачем вы все это сделали? Какая цель поставлена была?» На что известный доктор сказал мне про жалобы населения на надоевшие переходы с летнего времени на зимнее и наоборот. Но ведь речь сейчас идет не об этом, переходы отменили еще в 2011-м, а о том, что мы 85 лет жили в часовом поясе «всемирное время +7 часов»! Так было с 1930 года, когда не было еще Алтайского края, когда Новосибирск был просто провинциальным городом. Все, что мы сейчас вокруг видим, построено при том часовом поясе. Никаких жалоб на то, что стали называть «летним временем», не было, зачем надо было менять устоявшийся ритм жизни людей ради непонятных целей? Но конструктивного разговора не получилось, и, уходя, я сказал ему: «Придет лето, и вы все сами увидите»…

ИА REGNUM: После этого вы стали выходить на контакт с общественностью через СМИ?

Да, потому что мне стало ясно: от партии, которая позиционирует себя как руководящая, ничего не добьешься — это партия чиновников. Глава региона занял выжидательную позицию: «Надо подумать, надо посмотреть«…

Ну, а приведенный им пример белых ночей в Санкт-Петербурге и полярного дня в Мурманске мне даже комментировать не хочется. Почему же тогда в прошлом году не подумали и не посмотрели, что из этой затеи выйдет? Но весь вопрос упирался в то, что я говорил всем в своих обращениях: «Придет лето, вы все сами увидите. И народ вас «дожмет» с переводом часов» — так оно и произошло.

Надо отдать должное оппозиционной фракции КПРФ в АКЗС, с которой я тоже общался. Депутат Виталий Сафронов просто молодец, конечно. Все мои доводы он воспринял серьезно. Его, насколько я знаю, пытались даже не пустить на научный совет, где мы с Романом Неприятелем выступали с докладом в июне этого года, но он был тверд, напомнил, что он депутат и имеет право ходить где угодно. Поэтому и прошел на совет и поддержал нас в своем выступлении — как, впрочем, и большинство выступавших, чего я, признаться, даже не ожидал. А депутата от ЛДПР Андрея Щукина туда вообще не пустили…

Каково же было мое удивление, когда после заседания этого совета на сайте заксобрания появляется информация: «Депутаты не поддержали ученых». Но это было не так — я всё же верю своим глазам и ушам! Поддержка была почти от всех, за редким исключением! Даже председатель совета, известный в крае хирург, профессор Яков Шойхет сказал, что он согласен с нами, и что даже сезонные переходы не наносят вреда организму — за день-другой он приходит в норму. Я вынужден был позвонить секретарю совета и попросил объяснить, что всё это значит. Вскоре информацию эту несколько изменили, но смысл остался: нас якобы не поддержали. И это по СМИ пошло «гулять»…

ИА REGNUM: На одной из прошлогодних интернет-конференций заместителя председателя Алтайского Заксобрания Андрей Осипов на ваш вопрос по поводу перевода на зимнее время посоветовал вам не сомневаться в компетентности решения научного совета. А на последней сессии почему-то приводил уже ваши, почти дословно, выкладки…

Так в том-то все и дело! Я ему сам всю эту аргументацию дал, а когда уже избиратели стали забрасывать депутатов письмами, они, видимо, стали искать выход из положения. И тот же Андрей Осипов на заседании совета, где мы выступали, уже приводил довод в пользу обратного перехода и ссылался на своих избирателей из Ельцовского района: там же рядом Кузбасс, они же видят, что в соседнем регионе люди нормально живут. А у нас что? У нас темные вечера, мы ничего сделать по хозяйству не успеваем. И вот тогда и до депутатов стало доходить, чего натворили год назад — теперь они все оказались в авангарде. Теперь это — их инициатива. Причем наши предложения на ноябрьской сессии АКЗС приняли единогласно! Я думаю, что никогда бы наши депутаты сами такую инициативу не проявили, если бы мы при мощной поддержке жителей края не заставили их сделать это.

Происки «зимнего лобби» в Новосибирске

ИА REGNUM: Александр Евгеньевич, с чем, по Вашему мнению, связано такое активное сопротивление местных законодателей возврату в прежний, исторический, часовой пояс?

Это, как я считаю, происки «зимнего лобби», которому крайне нужна минимальная разница времени с Москвой. То же самое мы видим сейчас в Новосибирске.

ИА REGNUM: Но ведь была же идея вернуться в свой часовой пояс вместе с Новосибирском и Томском?

Это была наиболее здравая идея, и она остается. Но если «два Алтая» все-таки решительность проявили, то новосибирцы все еще тянут с переходом. Объясняют это, похоже, тем, что Новосибирск замкнул на себя большие финансовые потоки и бизнес: оптовики там держат всю Сибирь. Им вроде как выгодно 3 часа разницы с Москвой. Но с другой стороны, есть же и Красноярск, Иркутск, которые дальше находится. Они-то с Москвой нормально работают! А мы что, в другом положении?

Я всегда в пример привожу Китай и калифорнийские фирмы, которые там электронику производят: Калифорния отстает от Китая на 16 часовых поясов. И им ничего не мешает вести бизнес! А у нас с электронной системой документооборота, мобильной связью и Интернетом, оказывается, нужно, чтобы когда какой-то чиновник из Москвы позвонил, то тут, в Сибири, обязательно кто-то был на месте. А в Москве еще и пробки сейчас. Чиновники там появляются на работе в 10, в 11 утра, а у нас уже дело к вечеру. Да какое дело нам до московских пробок? Так же, как и Москве нет никакого дела до нас.

«Господин Рапопорт, когда вам верить надо было?»

ИА REGNUM: И тем страннее, что в заксобрании Новосибирской области недавно провели «круглый стол» на тему часового пояса с выступлением ученых, которые порекомендовали жителям области повесить на окна шторы поплотнее и лампы на улицах установить помощнее…

Весь вопрос в том, что это были за ученые. Есть в Москве такой доктор медицинских наук Семен Рапопорт. Он известен своими двумя взаимоисключающими интервью в СМИ. В первом, опубликованном в 2009 году, он со всей ответственностью заявил, что ежегодный переход на летнее время, а потом на зимнее — не вредит здоровью нисколько (через день-два адаптация наступает).

Но в 2012 году он же и тоже ответственно заявил: мол, мы не можем жить по летнему времени, должно быть постоянно зимнее, а ежегодные переходы вредны для здоровья.

Вот и вопрос — «Господин Рапопорт, когда вам верить надо было?». И такие ученые, судя по всему, есть и в Новосибирске. Это, к примеру, Вячеслав Хаснулин — доктор медицинских наук и профессор, но при этом — член множества каких-то малоизвестных академий. Мне даже одного взгляда на эти «регалии» хватило, чтобы заподозрить, что тут что-то не так: ни один уважаемый в научном сообществе ученый не станет вешать на себя столько «бирок».

Вячеслав Хаснулин известен тем, что публиковал в прессе прогнозы «неблагоприятных дней». Бабушки-пенсионерки прямо охотились за этими прогнозами. При этом, если бы он всё это публиковал в серьезных научных изданиях, думаю, ему пришлось бы несладко. Но он же где-то публиковался? Впрочем, сейчас можно любые идеи опубликовать, если у тебя есть связи…

В одной из статей в Интернете о Хаснулине я прочел, что он для этих своих «прогнозов» использовал данные, полученные неким… «Институтом теоретической астрологии»! Это чем-то напоминает мне «НИИ Чародейства и Волшебства» братьев Стругацких! «Парады планет», «галактические воздействия», «электромагнитные волны с аномальными частотами», «гравитационные колебания» и так далее! Мне как физику просто за державу обидно становится: до каких же пор может продолжаться этот лженаучный шабаш, граничащий с издевательством над наукой?!

Неудивительно, что покойный Эдуард Кругляков — академик, физик, работавший в Институте ядерной физики СО РАН в том же Новосибирске, председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой — отвел автору этих изысканий даже отдельное место в своей книге «Ученые с большой дороги»…

На этом «круглом столе» в Новосибирске господин Хаснулин был представлен как заведующий лабораторией Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАН. Я не поленился, нашел этот институт в интернете и на его официальном сайте поискал информацию по запросу «Хаснулин». Поиск выдал одну только ссылку — методическое пособие для врачей 2004 года издания, где он значился среди авторов. Все! Тогда я позвонил в приемную этого института, спросил: есть ли Хаснулин среди его сотрудников. «Нет, — говорят, — у нас такой не работает». И лаборатории, сказали, такой тоже нет…

Так это что же получается, в Новосибирске, в полуторамиллионном городе, где расположены множество научных заведений и всемирно известный Академгородок (в котором я и сам провел 10 лет своей жизни), не нашлось человека, который бы усомнился в компетентности Хаснулина в поднимаемом вопросе и не навел о нем справки? Меня это по меньшей мере удивляет.

На обсуждении в Новосибирске был еще один ученый, тоже доктор медицинских наук — Константин Даниленко. Так вот он утверждал, что сейчас в Новосибирской области (как и у нас на Алтае) — самое физиологичное время. Оказывается, то, что мы 85 лет жили при UTC+7 — это все было неправильно! То есть, когда у нас теперь даже летом светлых вечеров не осталось, а утром, наоборот — свет в глаза — это правильно? «Вы шторы просто толстые вешайте на окна, а вечером нужно мощные светильники в городе включать» — это было заявлено на полном серьезе! Ну, а кому это не нравится — говорят эти ученые — пакуйте чемоданы и уезжайте в более южные края. Я когда это прочел, в шоке был: как такое вообще в голову ученого может прийти?

ИА REGNUM: Вы считаете все это проявлением лженауки?

Ничего другого в мою голову и не приходит. Более того, есть в Иркутске специалист по физике Солнца — доктор физико-математических наук Сергей Арктурович Язев. Очень известный в научном сообществе человек, потомственный астроном, у него и отец, и мать были астрономами, и даже дед — вон даже отчество у него астрономическое! Работает он в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и одновременно является директором обсерватории при Иркутском госуниверситете. Я его знаю лично, слушал несколько его докладов, он очень эрудированный, знающий свое дело человек. Хаснулина он прямо называл лжеученым, а все его «прогнозы» — просто бредом, с чем я полностью согласен.

Тогда я взял и позвонил в Законодательное собрание Новосибирской области в комитет по социальной политике, представился и сказал, что прочитал новость о прошедшем «круглом столе» и озвученных на нем рекомендациях сибирякам. Разговор у нас вышел нормальный и доверительный.

Мой собеседник, с которым я общался, тоже адекватно относится к теме и согласен со мной. Я попросил его пригласить меня на аналогичный круглый стол, если таковой будет. Мне нетрудно доехать до Новосибирска. Потом законодатели попросили меня выступить экспертом в этом вопросе — и я прислал новосибирцам свое экспертное заключение о проблеме времени.

«Не Городецкому определять, по какому времени будут жить новосибирцы»

ИА REGNUM: Уже известен их отклик?

Звонил в Новосибирское заксобрание на днях. Оказалось, они даже не в курсе были, что и Алтайский край вслед за Республикой Алтай тоже проголосовал за законодательную инициативу об изменении часового пояса!

У них все там, как я понимаю, «уперлось» в позицию губернатора. Он выступил с таким заявлением: «может быть, перевод на летнее время нам не нужен…, надо посмотреть…, лучше ничего не менять…, да мы и так хорошо живем…, давайте еще посмотрим». У нас на Алтае то же самое было. Но Новосибирск — неофициальная столица Сибири, там своя политическая кухня, и, видимо, властям Новосибирской области не выгодно что-либо менять со временем. Хотя в ответах обратившимся к ним (мне в том числе) говорится, что предложения алтайских законодателей о совместном переходе в UTC+7 поддержаны, однако никаких реальных движений к тому не видно до сих пор. Даже тамошние СМИ молчат о решениях, принятых в Горно-Алтайске и Барнауле — как будто бы в наше время такую информацию из соседних регионов можно утаить?!

Вдобавок еще выдвигаются такие идеи: смена часового пояса снизит инвестиционную привлекательность Новосибирска, разница во времени увеличится, и все деньги в Екатеринбург пойдут. Но, по-моему, это просто выдумки. Многие жители Новосибирска — это бывшие жители Алтайского края. Я со многими из них там общаюсь, и таких связей огромное множество. И эти связи Владимиру Городецкому неподвластны. И когда новосибирцы будут ездить на отдых в другие регионы — Шерегеш, Горный Алтай, Алтайский край — они воочию теперь увидят, что у нас станут нормальные, комфортные вечера, а у них, если ничего не изменится, по вечерам будет стоять темень. Что они на это скажут своим властям перед выборами в Госдуму 2016 года?

Поэтому я считаю, что не губернатору определять, по какому времени захотят жить 2,5 миллиона жителей области. Он исполнительная власть — а это прерогатива законодателей, которые должны опираться на волеизъявление жителей.

Вот почему губернатор Кузбасса Аман Тулеев никого не спрашивал, переходить ли Кемеровской области вместе со всеми на зимнее время или остаться в UTC+7? Аман Гумирович просто молодец, нужно отдать ему должное. Недавно я был в Кемерово и на два дня как будто окунулся в нормальное, привычное время — жаль только, что не у себя дома. Поэтому и его новосибирскому коллеге, думаю, придется привыкнуть, что он — только один из чиновников, и как законодательная власть решит, так и будет.

Единый часовой пояс для «Западно-Сибирского края»

ИА REGNUM: Александр Евгеньевич, вам известно, как далеко продвинулись в отстаивании «своего» времени представители других регионов?

Руководство Томской области тоже непонятную позицию заняло. Несмотря на то, что в Томске большая оппозиция нынешнему времени, и как раз с Томска начались в этом году выступления против него, до сих пор оно так и не определилось.

Весь вопрос в том, что часовой границы у нас быть не должно. Это составные части бывшего Западно-Сибирского края, связанные по сей день огромным количеством самых разнообразных связей. Исторически мы всегда были в одном часовом поясе.

Теперь если оба Алтая уйдут в свой исторический часовой пояс, эта часовая граница пойдет на запад и будет еще длиннее. Это означает, что проблема еще сильнее встанет: кроме направления «восток-запад», она разделит еще и «север-юг». Но у чиновников есть своя логика — сверху есть начальник — а вот что он скажет?

Что касается Новосибирска, думаю и надеюсь, что у них теперь появилось понимание проблемы после моего обращения.

ИА REGNUM: Вашей аргументацией воспользовались и коллеги алтайских депутатов в Республике Алтай?

Да, в Интернете видел документы, которые принял Курултай. Они сами без нашей помощи все грамотно организовали: там были письма поддержки от всех районов и отдельных муниципальных образований. Все сказали — «за». Но в обосновании перехода на прежний часовой пояс встречал много моих слов. Я на это не обижаюсь: старался для всех.

ИА REGNUM: Александр Евгеньевич, если мы говорим о реформе часовых поясов, нужна ли нам еще одна реформа?

Вопрос нужно решать комплексно. Созданных по инициативе Медведева часовых зон с двухчасовыми разницами между соседними регионами нет нигде в мире!

У нас же решили сокращать часовые пояса. Зачем? Наоборот, в России их нужно больше делать, это вам любой знающий проблему географ скажет! Но у нас чиновники не в ладах даже с географией. То, что они наделали на Дальнем Востоке, на северо-востоке Якутии — вообще не поддается пониманию! Там перерублены и перемешаны все часовые зоны, за это двойку по географии и по астрономии нужно ставить.

Чиновники из Москвы, вместо того чтобы хотя бы учебники почитать, свалили решение ими же созданной проблемы в регионы, а там их тоже решают такие же чиновники. Проблема-то возникла в основном в регионах, которые пришлись на восточные части этих часовых зон. Разве этого нельзя было предвидеть?

Земля вращается с запада на восток, и мы географически принадлежим одному часовому поясу с Красноярском — для этого нужно просто на карту взглянуть, где обозначены границы 15-градусных по долготе часовых поясов. У нас с ними и было до 90-х годов одинаковое время. А потом нас прицепили к Омску, до которого от нас почти тысяча километров на запад! Поэтому жить по этому времени, это все равно, что Москве жить по питерскому времени: ведь Москва большей своей частью расположена в соседнем с питерским часовом поясе, хоть и у самой его границы. Если бы ее еще в 1919 году туда не включили, то никаких проблем сейчас мы бы здесь не имели вообще.

Нерадужные перспективы 248-го закона

ИА REGNUM: Но у Москвы питерское время компенсировано декретным часом. У нас — нет…

Тогда вопрос: у нас в стране кто-то равен, а кто-то равнее других? Если еще в 1930 году ввели декретный час, то он для всех и должен быть, а то у нас его теперь отняли, а москвичам оставили. А если бы и там убрали, то в Москве истинный полдень был бы в 11:30. Тогда у них в декабре в 15 часов Солнце заходило бы. Но им сделали, чтобы в 16 часов заходило.

Этот 248-ой закон, по-моему — образец неквалифицированного законотворчества. Хоть Матвиенко и говорила что «зимнее время — это всерьез и надолго» и что «всем россиянам вернули зимнее время». Нам-то чего было возвращать? Москвичам и питерцам — да, но мы-то в 2011—2014 годах были в том же часовом поясе, в котором до того 85 лет жили, летом во всяком случае, когда в нашем климате каждый теплый день на счету. И мы эти 3 года жили нормально, не так ли? А потом нам создали проблему на целый год из-за двух зимних месяцев, когда на работу приходится вставать в темноте. Почему же мы столько десятилетий это делали и не жаловались?

ИА REGNUM: Вы считаете, что закон о «зимнем времени» должен быть отменен?

Именно. По идее, нам нужно вернуться к советской системе часовых поясов. То есть Москва — пусть она так и будет, где была и есть, но вот эти регионы, которые восточнее — Владимирская, Рязанская, Ярославская и другие близлежащие области, Поволжье — они должны снова стать +1 час от Москвы. Потому что иначе получается так, что все эти регионы волей их чиновников устремились на запад, к Москве, и в итоге московский часовой пояс разросся на восток чуть ли ни до Северного Урала…

Так как Москва сама по более западному времени живет, но с компенсацией этого декретным часом, на нас всех, кто восточнее ее расположены, в итоге все это и отразилось. И надо наводить порядок с этим самым декретным часом. Либо он для всех, либо он ни для кого. И при этом ситуация должна быть тщательнейшим образом изучена в каждом регионе. Лично я от наших депутатов теперь не отстану, буду отслеживать этот вопрос.