Астрахань, 4 декабря, 2015, 07:22 — ИА Регнум. Астраханская область готова заместить турецкие овощи и соль. По мнению губернатора Александра Жилкина, для этого регион имеет все возможности и обладает необходимыми ресурсами и технологиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 4 декабря, с начала текущего года производство сельхозпродукции увеличилось: Астраханская область активно включилась в национальную программу импортозамещения — по итогам сезона местные фермеры в заметном «плюсе».

Виноградов А.И.wikipedia.org Соляные копи

Местные аграрии в текущем году достигли 12% в объёмах ВРП. В регионе было выращено свыше 1,4 млн тонн овощной продукции, в том числе 300 тыс. тонн томатов, 250 тыс. тонн лука, 50 тыс. тонн огурцов.

«Планка на следующий год — довести объёмы сельхозпроизводства до 20% от валового регионального продукта», — добавил губернатор.

Напомним, в настоящее время в регионе реализуется крупный проект по строительству двух заводов по производству томатной пасты — в Харабалинском и Черноярском районах. Астраханские фермеры также готовы заместить и «фруктовую» часть санкционного списка турецких продуктов. В регионе развиваются проекты по интенсивному садоводству, в основном — по греческим технологиям. Высажены яблоки, груши, персики, нектарины, слива, черешня. Увеличиваются поля клубники. Всего в этом году астраханцами выращено 10 тыс. тонн фруктов и более 6 тыс. тонн клубники. Обширная сеть овощехранилищ позволяет поставлять астраханские овощи и фрукты на российский рынок вне зависимости от сезона, а развитие овощеводства закрытого грунта обеспечит круглогодичный сбор урожая.

Астраханская область готова заместить и импорт турецкой соли. Компания «Руссоль», крупнейший производитель соли в стране, увеличила её добычу на астраханском озере Баскунчак в 2015 году на 40%. На заводе завершена модернизация производства — открыта новая технологичная линия перевозки и отгрузки соли. Вложено порядка 1,5 млрд рублей инвестиций.

«На следующий год вместе с соль-илецким солепромыслом «Руссоль» выходит на полное замещение именно российской солью всего потребительского рынка страны», — сказал губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Россию будет запрещён импорт ряда турецких товаров. Правительством РФ утверждён перечень продуктов, попадающих под санкции. Это томаты, лук, цветная капуста и брокколи, огурцы, яблоки, апельсины, мандарины, груши, абрикосы, персики, сливы и клубника. Также запрещено ввозить в Россию соль, замороженные части тушек кур и субпродукты.