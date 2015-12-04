Вашингтон, 4 декабря, 2015, 07:22 — ИА Регнум. Гражданин России Ирек Хамидуллин приговорён судом США к пожизненному пребыванию в заключении по обвинению в нападении на американских военнослужащих. 55-летний военнослужащий обвиняется в сотрудничестве с движениями «Талибан» и «Аль-Каида» в Афганистане, в составе которых он воевал против американской армии, передаёт РСН со ссылкой на прокурора США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте.

alamy.com Афганские моджахеды

Приговор прозвучал в городе Ричмонд (США). Хамидуллин признан виновным в терроризме. Он совместно с террористами «Талибана» и «Аль-Каиды» атаковал вертолёты США, а также признан виновным в убийстве военнослужащих ВС США и Афганистана.

Уточняется, что гражданин России не признал вину. Хамидуллин воевал против армии США в период, когда в Афганистане шла война, в составе вооружённых сил СССР. В составе террористических группировок воевал, дезертировав из рядов советских военнослужащих.