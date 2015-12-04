Таллахасси, США, 4 декабря, 2015, 07:20 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия (густые облака и сильный ветер) стали причиной отмены запуска американской ракеты-носителя Atlas V с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), сообщается на официальном сайте NASA.

en.wikipedia.org Ракета-носитель Atlas V, космдром на мысе Канаверал

Ракета должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 01:55 мск, однако ввиду погодных условий старт дважды переносился, затем был отложен на сутки.

«Никаких технических проблем в работе ракеты не было и нет, — отмечают специалисты НАСА. — Нам мешает погода и ничего более».

Специалисты НАСА предупредили, что вероятность улучшения погодных условий в следующие 24 часа довольно мала, поэтому очередная попытка старта также может быть отменена.

Напомним, что космический корабль Cygnus должен доставить для экипажа МКС более 3,3 тонны научных приборов, оборудования, а также воды и продовольствия.